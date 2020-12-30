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Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

30.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde patlama meydana geldi. Reuters'ın aktardığına göre 5 kişi öldü, çok sayıda da yaralı var.

Görgü tanıkları, kabine üyeleri ile yeni kabinenin başına getirilen Başbakan Maeen Abdulmalik'in de patlama anında aralarında olduğunu ifade ederken, güvenli bir bölgeye götürüldüklerini söyledi.

Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk iddialar arasında.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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