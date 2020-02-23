HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yemen'de Husilerden dikkat çeken açıklama

Yemen'de Husilerden dikkat çeken açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler, 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

Yemen'de Husilerden dikkat çeken açıklama

İran destekli Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muşat, Yemen'de, Sakıb-1, Sakıb-2, Sakb-3 ve Fatır-1 adları verilen 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini bildirdi.

Bu sistemlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle girdikleri savaşın seyrini değiştireceğini ileri süren Muşat, geliştirilen hava savunma sistemlerinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
İran'da tablo giderek kötüleşiyor! İran'da tablo giderek kötüleşiyor!
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Diğer Haberler
İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi 'olağanüstü' hazırlık

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi 'olağanüstü' hazırlık

Son dakika: İran'da tablo giderek kötüleşiyor! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı arttı

İran'da tablo giderek kötüleşiyor!

KKTC'de koronavirüs paniği! Sonuçlar Ankara'ya gönderildi

KKTC'de koronavirüs paniği!

Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti

Karantinaya alınmıştı! Yeni gelişme

Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu

Sibirya'da 'buzul çağı' keşfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.