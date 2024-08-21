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  4. Yemen'de sel felaketi! 86 kişi öldü, 33 binden fazla aile etkilendi

Yemen'de sel felaketi! 86 kişi öldü, 33 binden fazla aile etkilendi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.08.2024 21:40
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Yemen'in batısındaki Hudeyde, Hacce, Rima kentlerinde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 86 kişinin öldüğü, 33 binden fazla ailenin etkilendiği bildirildi.

Yemen'de sel felaketi! 86 kişi öldü, 33 binden fazla aile etkilendi

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Hudeyde, Hacce, Rima kentlerinde Sel Felaketinin Hasarlarını Belirleme ve Düzeltme Komitesi Başkanı Hüseyin Makbuli, sözde Yemen hükümeti Başbakanı Ahmed Galib er-Rahvi'ye söz konusu üç kentte sel nedeniyle ortaya çıkan hasara ilişkin rapor sundu.

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Raporda, söz konusu 3 kentte meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 86 olduğu, 33 bin 123 ailenin kısmen veya tamamen zarar gördüğü aktarıldı.

YERLERİNDEN OLDULAR

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağmurlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Yemen
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