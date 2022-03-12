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Yemen'de Türk anıtına çirkin saldırı! 400 yıllık hafızayı yıkmaya çalıştılar

12.03.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin bir saldırı gerçekleşti. Anıtın iş makinesiyle yıkılmaya çalışıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Türkiye'den de olaya ilişkin açıklama yapılarak tepki gösterildi.

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan saldırı Yemen halkından da tepki gördü. Anıtın iş makinesiyle yıkılmaya çalışıldığını gösteren anlar sosyal medyada paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklama paylaşarak tepki gösterdi.

Yemen yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı.

Yemenli sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde, bir iş makinesinin silahlı bazı şahısların eşliğinde Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştığı görüldü.

Provokatif saldırıyı görüntüleyen video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı'nda hasar oluştuğu göze çarptı.

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Yemenli çok sayıda aktivist ve yazar ise sosyal medya paylaşımlarında, yıllardan beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husilere bağlı milislerin eylemine tepki gösterdi.

Tepkilerde Husilerin, bu eylemle Yemen'in tarih ve kültürüne olan düşmanlıklarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle olan bağlarını da koparmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: "KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırı hakkında açıklama paylaşıldı. Saldırıya sert tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sana Türk Şehitlik Anıtı’na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen’deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez.

Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz.

Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz."

400 YILLIK HAFIZA

Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı 2011 yılında resmi bir ziyaret için Yemen'e gelen dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılmıştı.

Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden ''Mehmetçik''in hatırasını yaşatıyor. (AA)

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