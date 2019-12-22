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Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den toprak bütünlüğü vurgusu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:56 | Son Güncelleme

"Riyad Anlaşması, devletin şeklini değiştirmek için yapılmadı. Aksine devleti, istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirildi"

RİYAD (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hadrami, Güney Geçiş Konseyinin "ayrılık hedefinden geri dönüş olmadığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

"Riyad Anlaşması, devletin şeklini değiştirmek için yapılmadı. Aksine devleti, istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirildi." ifadelerini kullanan Hadrami, anlaşmanın ayrıca safları birleştirmek ve Husilerle mücadele gibi hedefleri bulunduğunu, herhangi bir ayrılık projesini besleme gayesi gütmediğini vurguladı.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılması talebinde ısrarcı olduklarına işaret ederek, "Hedefimiz, uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğumuz bağımsız devletimizi yeniden kurmaktır. Bu hedeften geri dönüş yok." ifadesini kullanmıştı.

- Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir emniyet müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

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Güney Geçiş Konseyi riyad anlaşması Yemen

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