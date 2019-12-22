Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den toprak bütünlüğü vurgusu:

RİYAD (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hadrami, Güney Geçiş Konseyinin "ayrılık hedefinden geri dönüş olmadığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

"Riyad Anlaşması, devletin şeklini değiştirmek için yapılmadı. Aksine devleti, istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirildi." ifadelerini kullanan Hadrami, anlaşmanın ayrıca safları birleştirmek ve Husilerle mücadele gibi hedefleri bulunduğunu, herhangi bir ayrılık projesini besleme gayesi gütmediğini vurguladı.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılması talebinde ısrarcı olduklarına işaret ederek, "Hedefimiz, uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğumuz bağımsız devletimizi yeniden kurmaktır. Bu hedeften geri dönüş yok." ifadesini kullanmıştı.