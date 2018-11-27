BM Yemen Temsilcisi Martin Griffiths geçen hafta Sana'yı ziyaretinde Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya gelmişti. Hudeyde kentini de ziyaret eden Griffiths, kentin stratejik öneme sahip limanında incelemelerde bulunmuş, 4 günlük ziyaretinin ardından cumartesi Yemen'den ayrılmıştı.

Yemani, uluslararası topluma, barışa yanaşmaları için Husilere daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Görüşmede Yemani, hükümetinin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen halkının insani sıkıntılarını gidermek için gösterdiği gayret ve yaptığı çağrılara olumlu yaklaştığını ifade etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Yemani, ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

- Yemen'de diyalog çabaları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra geçen eylülde Cenevre'de yapılması planlanan istişare toplantıları da Husilerden katılım sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

