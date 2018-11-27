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Yemen Dışişleri Bakanı: "Husiler savaş yanlısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Husilerin barışı reddeden, savaş yanlısı bir tutum sergilediklerini söyledi

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, ülkedeki barış çabalarının Husilerin savaş yanlısı tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Yemani, ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Yemani, hükümetinin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen halkının insani sıkıntılarını gidermek için gösterdiği gayret ve yaptığı çağrılara olumlu yaklaştığını ifade etti.

Yemen hükümetinin ortaya koyduğu çabaların Sana'da Husi yönetiminin inadıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Yemani, Husilerin "barışı reddeden, savaş yanlısı" bir tutum sergilediklerini söyledi.

Yemani, uluslararası topluma, barışa yanaşmaları için Husilere daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulundu.

BM Yemen Temsilcisi Martin Griffiths geçen hafta Sana'yı ziyaretinde Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya gelmişti. Hudeyde kentini de ziyaret eden Griffiths, kentin stratejik öneme sahip limanında incelemelerde bulunmuş, 4 günlük ziyaretinin ardından cumartesi Yemen'den ayrılmıştı.

- Yemen'de diyalog çabaları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra geçen eylülde Cenevre'de yapılması planlanan istişare toplantıları da Husilerden katılım sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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