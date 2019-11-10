Yemen Dışişleri Bakanlığı, Aden'de yeniden çalışmalarına başlıyor

Yemen Dışişleri Bakanlığı, bugünden itibaren geçici başkent Aden'de yeniden çalışmalarına başlıyor.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında yapılan Riyad Anlaşması uyarınca, bugünden itibaren Aden'de çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın uygulanmasına yönelik, bu yönde Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den talimat alındığı dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı, hükümetin diğer kurumları gibi geçici başkent Aden'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler tarafından işgal edilmesinin ardından kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

- Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, geçen Çarşamba günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

