AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde düzenlenen Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi Toplantısı sona erdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, esir ve tutuklu takası anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, BM Yemen Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen hükümetinin ve Husilerden temsilcilerin bulunduğu Komitenin bugüne kadar Stockholm anlaşmasının uygulanması için atılan adımları masaya yatırdığı ifade edildi.

Komitenin, anlaşmanın hükümleri uyarınca ilerleme kaydedilmesi için belirli bir takvim üzerinde adımlar atılması konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmelerde aralık ayındaki İsveç müzakerelerinde öncelikli olarak iki taraf arasında varılan takas anlaşmasının uygulanmasına ilişkin olumlu, yapıcı ve açık tartışmalar yaşandı."

Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Yemen görüşmelerinin ikinci turu 16 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da başlamıştı.