HABER

Yemen hükümet güçleri Bilhaf Limanı'nda kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:23 | Son Güncelleme

Yemen hükümet güçleri Bilhaf Limanı'nda kontrolü sağladı

ŞEBVE (AA) -Yemen hükümetine bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin çekilmesinin ardından ülkenin güneydoğusundaki Şebve kentinin Bilhaf bölgesi ve sıvılaştırılmış gaz ihracatı yapılan Bilhaf Limanı'nda kontrolü sağladı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri kentin Radum ilçesinde yer alan Bilhaf bölgesinden geri çekildi ve söz konusu milislerin çoğu hükümet güçlerinin safına katıldı.

Hükümet güçleri, BAE güçleri ile ona bağlı kuvvetlerin geri çekilmesi anlaşması kapsamında bölgeyi Suudi Arabistanlı ve BAE'li subayların huzurunda teslim aldı.

BAE güçlerinin daha önce askeri üssünde konuşlandığı Bilhaf bölgesinde, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tesisi bulunuyor.

Öte yandan BAE destekli Güney Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, Şebvaniye Seçkin Güçlerinin Şebve kentindeki ateşkese bağlı kaldığını ifade edildi.

Açıklamada, Arap Koalisyon Güçlerinin Yemenli taraflara yönelik Suudi Arabistan'da diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Suudi Arabistan ve BAE, gün içinde yaptıkları ortak açıklamayla "Yemenlileri, koalisyon güçlerinin çatışmaları sonlandırmak için oluşturduğu ortak komiteyle iş birliğine ve Yemen'in güneyindeki krizi görüşmek üzere Cidde diyalog görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan ve BAE'nin oluşturduğu ortak komitenin Şebve ve Ebyen'de ateşkesin sağlanması, bölgedeki olayların ele alınması ve Aden'deki tüm çalışmaların tamamlanması için bugün faaliyete başlayacağını kaydetmişti.

- Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri ile hükümet güçleri arasında Şebve'de de geçen hafta çatışmalar başlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldıBursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktüKartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şebve Yemen

En Çok Okunan Haberler

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 676 öğretmen alacak

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.