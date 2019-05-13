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Yemen hükümeti güçleri Husilerin Hudeyde'den çıkmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 02:15 | Son Güncelleme

Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş: - "Husilerin Hudeyde'den geri çekildiğinden emin olmadan ayrılmayacağız"

ADEN (AA) - Yemen'de hükümet güçleri, Husilerin hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'den geri çekildiğinden emin olmadan bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.

Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husilerin Hudeyde'den geri çekildiğinden emin olmadan ayrılmayacağız." dedi.

Vaddah, Husilerin Hudeyde, Salif ve Ras İssa limanlarından ayrılmadan ve mayınların sökülmesi operasyonundan emin olmadan üzerlerine düşen ikinci çekilme aşamasını yerine getirmeyeceklerini vurguladı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nden yapılan açıklamada, Husilerin 3 ana limandan kuvvetlerini çekmeye kararlı olduklarını, pazar gününden itibaren çekilme işleminin başladığını duyurmuştu.

BM'nin gözetiminde söz konusu geri çekilmenin 14 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmaya göre, 5'inci yılına giren savaşın sonlandırılması yönünde görüşmelere ilk adım olarak Husilerin Hudeyde kenti ve limanlarından çıkması kararlaştırılmıştı. Ancak geçen süre içinde tarafların karşılıklı ithamları yüzünden söz konusu çekilme işlemi gerçekleşmemişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Birleşmiş Milletler Hudeyde Husiler limanlar Yemen

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