Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa karşı

ADEN (AA) - Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Güney Geçiş Konseyi ile hiçbir şartta görüşmeyeceklerini, gerekirse sadece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile müzakere yapılabileceğini açıkladı.

Meyseri, yayımladığı ses kaydında, "BAE'nin 'askeri maşası' olduğundan Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa girmedik, girmeyeceğiz. Hükümetimiz bu askeri maşanın sahibinden başkası ile diyalog kurup müzakere yapmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümetinin ya barış içinde ya da savaşarak mutlaka Aden'e döneceğini söyleyen Meyseri, BAE'nin Yemen ordusuna yönelik hava saldırısına ilişkin ise, "Bu saldırı yalan bahanelerde yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Meyseri'nin açıklamasının Güney Geçiş Konseyi heyetinin Riyad yönetiminin çağrısı üzerine dün Yemen hükümeti ile diyalog için Cidde'ye gelmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.