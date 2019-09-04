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Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri: - "BAE'nin 'askeri maşası' olduğundan Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa girmedik, girmeyeceğiz. Hükümetimiz bu askeri maşanın sahibinden başkası ile diyalog kurup müzakere yapmayacaktır"

ADEN (AA) - Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Güney Geçiş Konseyi ile hiçbir şartta görüşmeyeceklerini, gerekirse sadece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile müzakere yapılabileceğini açıkladı.

Meyseri, yayımladığı ses kaydında, "BAE'nin 'askeri maşası' olduğundan Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa girmedik, girmeyeceğiz. Hükümetimiz bu askeri maşanın sahibinden başkası ile diyalog kurup müzakere yapmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümetinin ya barış içinde ya da savaşarak mutlaka Aden'e döneceğini söyleyen Meyseri, BAE'nin Yemen ordusuna yönelik hava saldırısına ilişkin ise, "Bu saldırı yalan bahanelerde yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Meyseri'nin açıklamasının Güney Geçiş Konseyi heyetinin Riyad yönetiminin çağrısı üzerine dün Yemen hükümeti ile diyalog için Cidde'ye gelmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, geçen hafta söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş, ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

- Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

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