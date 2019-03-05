Yemen hükümeti Hudeyde için Husilere baskı yapılmasını istedi

Yemen hükümeti Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma Stockholm Anlaşması'nın uygulanabilmesi için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin el-Ahmer, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Ahmer, Husilerin Stockholm Anlaşması'na uymayarak Hudeyde'deki limanlardan çekilmeyi reddettiğini ve uluslararası toplumun buna sessiz kaldığını söyledi.

Hükümet olarak kendilerinin ise BM ile uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Ahmer, Hudeyde konusunda Stockholm Anlaşması'nın uygulanabilmesi için Husilere baskı yapılmasını istedi.

Ahmer, Husilerin kent ve limanlardan çekilmesinin yeni görüşmelere başlamak için zorunlu olduğunu ifade etti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

