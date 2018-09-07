RİYAD (AA) - Yemen hükümeti, Husileri Yemen konulu Cenevre istişare toplantılarını sekteye uğratmakla suçladı.
İstişare toplantılarına katılmak üzere Cenevre'de bulunan Yemen'deki meşru yönetime bağlı heyet "Yemen halkının acılarını dindirecek her fırsatı değerlendirme amacı kapsamında belirlenen zamanda toplantı yerinde bulunduklarını ancak, Husilerin bahaneler üreterek, toplantının aksamasına neden olduğunu" vurguladı.
Heyetin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Husilerin, görüşmelere belirlenen zamanda gelmemeleri, BM elçisi tarafından sunulan barış görüşmelerini boşa çıkarmanın ve Yemen halkının acılarını dindirme gibi niyetlerinin olmadığının bir kanıtıdır. Uluslararası ve bölgesel toplumun yanı sıra Yemen halkının huzurunda, barış için yapılan tüm girişimlerin engellenmesinin sorumluluğu darbeci Husilere aittir."
Yemen hükümetine bağlı heyet, Husilerin söz konusu tutumları karşısında uluslararası topluma, "ciddi bir adım atması" çağrısında bulundu.
- Cenevre istişare toplantılarında belirsizlik sürüyor
BM, bugün yaptığı açıklamada Husilerin Yemen konulu Cenevre istişare toplantılarına katılımının sağlanması için çabaların hala devam ettiğini duyurmuştu.
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths tarafından dün başlayacağı açıklanan Yemen konulu Cenevre istişare toplantılarında belirsizlik devam ediyor.
Husiler, istişare toplantılarına katılmak için Cenevre'ye gelmezken Griffiths'in Yemen hükümet heyetiyle görüşmeleri sürüyor.
Cenevre'de bulunan Yemen hükümeti heyetinden Yemen Gençlik Bakan Yardımcısı Hamza Alkamali AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki barış süreci çöküyor. Maalesef gelmediler çünkü gelmek istemiyorlar. Mazeret ve bahaneler öne sürdüler. Medyaya söyledikleri her şey yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, dün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Husi heyetinin, başkent Sana'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından tutulduğu ve Cenevre'ye gelmelerine izin verilmediği" şeklindeki haberlerle ilgili soruya, "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu iddiaları fazla ciddiye almıyoruz. Her zaman Yemen görüşmelerinin başında gecikmeler oldu. Biz bunun (istişarelerin) gerçekleşmesini sağlayacağız." karşılığını vermişti.
Öte yandan Husilerin teşkilat liderlerinden ve Siyasi Ofis Üyesi Muhammed Ali el-Bıhiti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husi heyetini Cenevre'ye taşıyacak Umman uçağının Sana Havalimanı'ndan kalkış ruhsatının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınmadığını dolayısıyla heyetin Cenevre'deki görüşmelere gecikeceğini belirtmişti.
Yemen konulu Cenevre istişare toplantılarının 3-4 gün sürmesi bekleniyordu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
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