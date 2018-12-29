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Yemen hükümeti "Husilerin Hudeyde limanından çekildiği" haberlerini yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti "Husilerin Hudeyde limanından çekildiği" haberlerini yalanladı

MARİB (AA) - Yemen hükümeti Husilerin Hudeyde limanından çekildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın resmi bir kaynağa dayandırdığı haberde, Husi milislerin Hudeyde limanından çekildikleri yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve bunun Stockholm anlaşmasının ihlali olduğu belirtildi.

Husiler, Stockholm anlaşması çerçevesinde ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'ndan dün geceden itibaren çekilme sürecinin ilk aşamasını uygulamaya başladıklarını duyurmuştu.

Bu adımın, İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmanın şartları ve Husi yöneticilerinin talimatları doğrultusunda atıldığı ifade edilmişti.

- İsveç'teki müzakereler ve Hudeyde ateşkesi

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RCC) ilk toplantısı, geçen çarşamba günü başlamış ve dün sona ermişti. BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğindeki toplantıya, Husiler ile hükümet güçlerinden 3'er temsilci katılmıştı.

RRC'nin görevi, bölgedeki ateşkesi, Hudeyde'nin yanı sıra Salif ve Ras İsa limanlarında iki tarafa ait güçlerin birliklerinin ateşkesin başladığı 18 Aralık tarihinden itibaren 21 gün içinde daha önce mutabık kalınan bölgelere çekilmesini denetlemek olarak belirlenmişti.

RRC'nin oluşturulmasına, 6-13 Aralık tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetimde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerin sonucunda karar verilmişti.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuş, Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

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Hudeyde Yemen

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