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Yemen hükümeti Kutuba'da kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti Kutuba'da kontrolü sağladı

DALİ (AA) - Yemen hükümeti, Dali kentinde Husilerin elindeki Kutuba ilçesinde kontrolü sağladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet güçleri ile Hızam Emni güçlerinin Husilerin elindeki Kutuba ilçesine sabah saatlerinde 3 cepheden operasyon düzenlediği, operasyon sonucu ilçenin tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.

Operasyon sırasında Husilerden onlarca militanın öldüğü, bazılarının da kaçtığı ifade edilen açıklamada, Husilerin 3 ay önce kestiği Meris Karayolunun da açıldığı aktarıldı.

Yemen hükümeti, dün ülkenin güneyindeki Dali kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında 40 gündür aralıklarla devam eden çatışmalarda 27 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dali Husiler Yemen

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