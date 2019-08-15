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Yemen hükümeti Marib'e yeni komutan atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 00:15 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti Marib'e yeni komutan atadı

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Marib kentindeki askeri bölge komutanlığına Muhammed el-Hubeyşi'yi atadı.

Yemen resmi haber ajansının haberinde, Hadi'nin Kurmay Albay Hubeyşi'nin rütbesini tuğgeneralliğe yükselterek Üçüncü Askeri Bölge ve 13. Piyade Tugayı komutanlıklarına atadığı belirtildi.

Haberde, Hubeyşi'nin Faysal Ali'nin yerine atandığı belirtilirken, Ali'nin yeni görevinin ise bu karar ile belirlenmediği aktarıldı.

Yemen'in doğusunda bulunan Marib, ordununun birçok ilde Husilere karşı yürüttüğü askeri operasyonlar için bir üs konumunda.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrolü ele geçirmesinin ve Marib'in Aden'de bulunan hükümet üyeleri için kısıtlı seçeneklerden biri haline gelmesinin ardından yapılan bu atama dikkatleri çekti.

Yemen'de, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu cumartesi günü Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti devirme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, geçen hafta çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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komutan Yemen

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