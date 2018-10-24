Yemen hükümeti, ülkenin yeniden inşası ile ekonomiye odaklanacak

MEHRA (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, hükümetin, ülkenin yeniden inşası ile ekonomiyi iyileştirmeye odaklanacağını ve ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden geleceğini söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik, ülkenin doğusunda Luban Kasırgası'nın verdiği zararları incelemek için geldiği Mehra ilinde hükümetin ileriye dönük çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdulmelik, hükümetin çabalarının, ülkenin yeniden inşası ile ekonomiyi iyileştirme ve her alanda kalkınmayı sağlayacak çalışmalara odaklanacağını belirtti.

Hükümetin, Luban Kasırgası'nın yıktığı yerleri yeniden inşa etmek için Mehra halkıyla birlikte çalışacağını ifade eden Abdulmelik, buraya protokol ziyaretine değil çalışmaya geldiğini ve burada imar çalışmalarını başlatacaklarını aktardı.

14 Ekim'de başlayan ve ülkenin doğusunu yaklaşık bir hafta etkisi altına alan Luban Kasırgası nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi kaybolmuş, 124 kişi yaralanmıştı.

Luban, 2015 yılının sonundan bu yana Yemen'i vuran beşinci kasırga.

Yemen'de son olarak geçen mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ciddi yıkıma yol açmış, onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.

