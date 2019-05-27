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Yemen hükümeti ve Husiler arasında esir takası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 01:33 | Son Güncelleme

Hükümet güçleriyle yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 66 Husi militanın serbest bırakıldığı belirtildi

MARİB (AA) - Yemen'de, hükümet güçleriyle yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 66 Husi militanın serbest bırakıldığı bildirildi.

Husilere bağlı Ulusal Esir İşleri Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Batı Sahil cephesinde hükümet güçlerinin esir aldığı 66 Husinin, hükümet güçleriyle varılan esir takası anlaşması çerçevesinde salıverildiği kaydedildi.

Salıverilen Husilerin isim listesinin yayınlandığı açıklamada, anlaşma çerçevesinde Husilerin salıverdiği esirlere ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hükümet güçlerinden de söz konusu anlaşmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
esir takası Husiler Yemen

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