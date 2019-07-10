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Yemen hükümeti ve Uluslararası Af Örgütü Husileri kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 03:20 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti, uluslararası topluma Husiler tarafından idama mahkum edilenlerin kurtarılması için çağrıda bulundu

MARİB (AA) - Yemen hükümeti ile Uluslararası Af Örgütü, Husilere bağlı bir mahkemede 30 kişinin idamına hükmedilmesine tepki gösterdi.

Yemen Bakanlar Kurulunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göstermelik bir yargılamadan sonra 30 kişi hakkında verilen idam kararının kınandığı" belirtildi.

Yemen hükümeti uluslararası topluma, idama mahkum edilenlerin kurtarılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada da Husilere bağlı mahkemenin 30 kişiye idam cezası vermesinin insan haklarına yapılmış açık bir saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sanıkların "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri adına casusluk yapmakla" suçlandığı ve aynı davada yargılanan 6 kişinin de beraat ettiği kaydedildi.

Örgüt, Husilere, alınan idam kararını bozma ve söz konusu kişileri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığınca da söz konusu kararın insanlık için bir utanç kaynağı olduğu ifade edildi ve uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bu kişileri kurtarmak için harekete geçmeye çağrıldı.

Cenevre merkezli İnsan Hak ve Özgürlükleri Örgütü SAM'ın Başkanı Tevfik el-Hamidi, daha önce yaptığı açıklamada, Husi kontrolündeki Ceza Mahkemesinin 31 kişiye idam cezası verdiğini 5 kişi için de beraat kararı aldığını ifade etmişti.

Husiler ise yaptıkları açıklamada, hükmün 15 gün içinde infaz edileceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler idam

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