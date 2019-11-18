Yemen Hükümeti Yetkilileri Aden’e Geri Döndü

Yemen’de güneyli ayrılıkçılarla geçen yaz çıkan çatışmaların ardından ülkeden ayrılmak zorunda kalan hükümet yetkilileri, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğuyla yapılan anlaşmanın ardından ülkelerine geri dönüş yaptı.

Güneydeki liman kenti Aden’e geçen yıldan bu yana ilk kez gelen Başbakan Muin Abdülmelik Sait, hükümetin geri dönüşünün gerekli hizmetlerin iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sait ayrıca güvenlikle ilgili sorunların göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaptı.

Uluslararası camia tarafından ülkenin meşru yönetimi olarak tanınan, Başbakan Muin Abdülmelik Sait liderliğindeki hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği güneyli ayrılıkçılar tarafından geçen yıl Ağustos ayında ülkeyi terketmeye zorlanmıştı.

Sait hükümetinin bağlı olduğu Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi de 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan’da sürgünde yaşıyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kasım ayının başında imzalanan anlaşmaya göre her iki tarafın da silahlı güçlerini Aden’den çıkarması gerekiyor.

Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan Yemen’de 2014 yılında patlak veren iç savaş sonucunda 100 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerinden edildi ve ülke kıtlığın eşiğine geldi.

Husi isyancıların başkent Sana’yı ve ülkenin kuzeyinin önemli bir bölümünü ele geçirmesiyle patlak veren iç savaşa Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015 yılında müdahil olarak Hadi hükümetine destek sundu.

