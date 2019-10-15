HABER

Yemen hükümetinden 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişine onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

Hükümet, Husilerin daha önce geçişine engel olduğu petrol ürünleri taşıyan 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, petrol ürünleri taşıyan 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişini onayladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, hükümet, Husilerin daha önce girişlerine engel olduğu petrol ürünleri taşıyan 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında söz konusu gemilerin Hudeyde Limanı'na girerek yüklerini boşaltmasına izin verilme amacının "Hudeyde kentine yakıt sevkıyatının başlatılmasını hızlandırmak, halkın sıkıntılarını hafifletmek ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde insani durumu iyileştirmek" olduğu ayrıca bu adımın uluslararası kuruluşlardan gelen taleplere yanıt ve Stockholm Anlaşması'nı uygulama çabalarına destek niteliği taşıdığı ifade edildi.

Söz konusu gemilerin Hudeyde Limanı'na girişinin engellenmesi Stokholm Anlaşması'nın uygulanmasını başarısızlığa uğratma çabası olarak değerlendirilen açıklamada, gemi sahiplerinin 49 sayılı hükümet kararına uymalarını engelleyen Husilerin, vergileri ve yasal ödemeleri toplayarak kontrollerindeki bölgelerde yaşayan sivillerin maaşlarını ödemeyi amaçladığı kaydedildi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde iki haftayı aşkın süredir, petrol ürünleri açısından ciddi bir kriz yaşanıyor, bu da büyük oranda fiyat artışlarına yol açıyor. Yemen hükümeti, gemilerin yakıt ithalat kurallarına uymadıkları için zamanında limana ulaşamamasından Husileri sorumlu tutarken, Husiler ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile hükümeti petrol gemilerini alıkoyarak Hudeyde Limanı'na girmelerini önlemekle suçluyor.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Avrupa’nın raporlarıyla PKK/PYD iki yüzlülüğüAvrupa’nın raporlarıyla PKK/PYD iki yüzlülüğü
Büyükçekmece'de riskil binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldıBüyükçekmece'de riskil binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gemi petrol Yemen

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Siirt'te askerin dikkati faciayı önledi!

Teröristlerden hain tuzak! Facianın eşiğinden dönüldü

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.