ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'yle yapılacak herhangi bir diyalogun başarılı olmasının, BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içindeki rolünde meydana gelen sapmanın engellenmesine bağlı olduğunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, AB Yemen Delegasyonu Başkan Vekili Riccardo Villa ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Meşru hükümetin Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirten Hadrami, "Güney Geçiş Konseyi ile girilecek herhangi bir diyalogun başarılı olması, BAE'nin koalisyon güçleri içindeki rolünde meydana gelen sapmanın önüne geçilmesine bağlıdır." ifadesini kullandı.

Riccardo Villa ise görüşmede, AB'nin Yemen'in güvenlik, istikrar ve birliğinin korunması konusundaki duyarlılığını dile getirdi.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, dün Güney Geçiş Konseyi ile hiçbir şartta görüşmeyeceklerini, gerekirse sadece BAE ile müzakere yapılabileceğini açıklamıştı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin, 29 Ağustos Perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

