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Yemen hükümetinden BAE'ye darbe suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 23:40 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden isyancılara yaptığı maddi ve askeri desteği sonlandırmasını istedi

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı, resmi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) geçici başkent Aden'deki darbeyi desteklemekle suçaldı.

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami tarafından yapılan açıklamada, BAE'den tüm ülkede isyancılara yaptığı maddi ve askeri desteği derhal sonlandırması istendi.

Hadrami, "Güney Geçiş Konseyi tarafından Aden'e ve devlet kurumlarına bugün yapılan bir darbedir." ifadelerini kullanarak, gelişmelerin açık bir şekilde BAE'nin de bünyesinde yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hedeflerine aykırı olduğunu vurguladı.

Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililerin ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı bir araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolünün tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aden BAE darbe Yemen

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