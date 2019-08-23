Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de olayları tırmandırma suçlaması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, güneydeki ayrılıkçı harekete destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Şebve ilinde olayları tırmandırmakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Racih Badi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilindeki olayların askeri yönden tırmandırılması ve il merkezi Atak kentine baskın düzenleme girişiminden Belhaf ilçesindeki BAE kuvvetlerini sorumlu tuttu.

Badi, Suudi Arabistan'ın krizi sonlandırmak için büyük çaba harcamasına rağmen BAE'nin Atak'ta olayları tırmandırdığını belirtti.

"Hükümet, Güney Geçiş Konseyinin önderliğindeki isyana her türlü yöntemle karşı koymakta kararlıdır." ifadesini kullanan Badi, olayların Şebve iline kadar genişlemesini, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hedeflerine ve Suudi Arabistan'ın uzlaşı çabalarına açıkça meydan okumak" olarak değerlendirdi.

Şebve'nin merkez ilçesi Atak'ta dün akşam BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.