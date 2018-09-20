Yemen hükümetinden BM ile Husiler arasında varılan anlaşmaya tepki

MARİB (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) ile Husiler arasında yapılan ve 18 Eylül'den itibaren 6 ay süreyle yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için Uluslararası Sana Havalimanı'ndan uçak seferlerinin başlatılmasını öngören anlaşmayı tanımayacağını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande ile bir araya gelen Yemen Dışişleri Bakan Vekili Mansur Becaş, Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile söz konusu anlaşmanın yapılmasından rahatsızlık duyulduğunu ve bu yapılanı kınadıklarını belirtti.

Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile BM yükümlülüklerine aykırı olduğunu aktaran Becaş, atılan adımın Yemen hükümeti ile uluslararası kuruluşlar arasındaki iyi ilişkilere olumsuz yansıyacağını kaydetti.

Becaş, "Yemen hükümeti bu anlaşmayı tanımayacak." ifadesini kullandı.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Grande ise BM'nin uluslararası kararlara bağlı olduğunu ve sadece meşru hükümeti tanıdığını söyledi.