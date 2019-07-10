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Yemen hükümetinden BM'ye "Husilerin idam kararlarını engelleyin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden BM'ye "Husilerin idam kararlarını engelleyin" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) Husilerin 30 kişiyi idam etmesini engellemek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e yazılı bir mesaj gönderdi.

Hadrami mesajda, Husilerin sivil, gazeteci ve aktivistlerden oluşan bir grup hakkında verdiği idam kararını durdurmak için mümkün olan tüm yollarla harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

- "Husiler, masum kişiler hakkında idam kararı veriyor"

İdam hükümlerinin, Husilerin tüm uluslararası sözleşme ve normların güvence altına aldığı insan haklarını açıkça ihlal ettiği sahte davalar serisinin bir parçası olduğunu ifade eden Hadrami, Husilerin Stockholm Anlaşması'nın öngördüğü esir takası kapsamındaki masum kişiler hakkında ölüm cezaları çıkardığına dikkati çekti.

Husilerin kısa sürede yasa dışı olan bu idamları gerçekleştirmeyi planladığını vurgulayan Hadrami, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve BM Yemen Özel Temsilcisi'nden söz konusu tutukluların hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmelerini istedi.

Husilerin kontrolündeki Ceza Mahkemesi, dün Sana Üniversitesi'nde Dilbilim dersleri veren Yusuf el-Bevvab ile Islah Partisi yöneticilerinden Nasır es-Selami'nin de aralarında bulunduğu 30 kişiyi "silahlı gruplara mensup olmak ve casusluk" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler idam Yemen

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