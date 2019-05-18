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Yemen hükümetinden BM'ye kolerayla mücadeleyi artırma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti, DSÖ ile UNICEF'e ülkede kolerayla mücadele projelerini artırma çağrısı yaptı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) Yemen'de kolerayla mücadele projelerini artırma çağrısında bulundu.

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan açıklamasında DSÖ ile UNICEF'e ülkede kolerayla mücadele projelerini artırma, atık giderme programlarına ve suları klorlama kampanyalarına hız kazandırma çağrısı yaptı.

Fetih, ayrıca kanalizasyon ve hijyenle alakalı projelere destek olma, koleranın yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak için ilaç kampanyalarını artırma çağrısında bulundu.

Husilerin elindeki bölgelerde koleranın daha fazla yayıldığını belirten Fetih, bunun Husilerin ele geçirdiği bölgelere ilaçların girişine engel olması ve kolerayla mücadele programlarına destek olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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