SANA (AA) - Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki Dali kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında 40 gündür aralıklarla devam eden çatışmalarda 27 sivil hayatını kaybettiğini, 73 sivilin yaralandığını açıkladı.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dali'nin çeşitli bölgelerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında 40 gündür aralıklarla devam eden çatışmalarda 27 sivilin yaşamını yitirdiği, 73 sivilin yaralandığı belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 9 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 541 evin kısmen ya da tamamen zarar gördüğü, 9 okul ile 5 sağlık kurumunun yıkıldığı, 16 hükümet kurumunun ise Husiler tarafından ele geçtiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumdan Dali'de İran destekli Husilerin işlediği savaş suçlarına karşı sivillerin korunması konusunda acilen sorumluluğunu üstlenmesi istenirken, insan haklarıyla ilgilenen tüm uluslararası kurumlara da saldırılarına son vermesi için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

