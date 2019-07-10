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Yemen hükümetinden "esir takası müzakerelerini durdurma" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:09 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden "esir takası müzakerelerini durdurma" tehdidi

Yemen hükümeti, Husilerin 30 kişi hakkında verdiği idam kararının "esir takası müzakerelerinin durmasına" yol açabileceğini bildirdi.

Yemen Hükümeti Esir Takası Müzakere Sorumlusu Hadi Heyc, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki mahkemelerin hukuksuz kararlar aldığını belirtti.

Heyc, söz konusu mahkemelerin esirlere ilişkin müzakereleri askıya alma veya sona erdirmeye yol açacak hükümlere imza attığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i, "30 esir hakkında çıkartılan idam kararları konusunda harekete geçmeye çağıran Heyc, aksi takdirde hükümetin müzakerelere devam etmeyeceğini" vurguladı.

Husilerin kontrolündeki Ceza Mahkemesi, dün Sana Üniversitesi'nde Dilbilim dersleri veren Yusuf el-Bevvab ile Islah Partisi yöneticilerinden Nasır es-Selami'nin de aralarında bulunduğu 30 kişiyi "silahlı gruplara mensup olmak ve casusluk" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler idam Yemen

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