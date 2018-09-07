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Yemen hükümetinden göstericilere çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti, vatandaşlara tepkilerini barışçıl yollarla gösterme çağrısında bulundu

MARİB (AA) - Yemen hükümeti ülkenin güneyindeki birçok kentte protestolara katılan göstericilere, yasaların tanıdığı şekilde barışçıl yollardan tepkilerini gösterme çağrısında bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre Yemen hükümeti, Başbakan Ahmed bin Dağr başkanlığında, ülkede devam eden protestoların şiddet olaylarına dönüşmesine ilişkin konuyu görüşmek üzere Riyad'da toplandı.

Vatandaşların öfkelerinin anlayışla karşılandığını belirten hükümet, yasaların tanıdığı şekilde barışçıl yollardan tepki gösterilmesini istedi.

Kamu ve özel mülklere saldırılmaması ve vatandaşların herhangi bir eylemde bulunmaya zorlanmamasını talep eden hükümet, bazı tarafların kaos ortamını yayma gayretinde olmasını kınadı.

Ayrıca, Aden ve civar illerdeki bazı yerlerde yol kesmek, esnafı kepenk kapatmaya zorlama gibi eylemlere müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin ayrılmasını isteyen Siyasi Geçiş Konseyi bugün yaptığı açıklamada, hükümetteki yolsuzluklara karşı taraftarlarına "öfke günü" gösterileri düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyali geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
protestolar Yemen Yemen hükümeti

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