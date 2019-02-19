HABER

Yemen hükümetinden Hudeyde konusunda şartlı anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti, BM öncülüğünde Husiler ile Hudeyde'de çatışma noktalarından ve limanlardan çekilme konusunda ön anlaşmayı şartlı kabul etti

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Husiler ile Hudeyde'de çatışma noktalarından ve limanlardan çekilme konusundaki ön anlaşmayı "şartlı" olarak kabul etti.

BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nde (RCC) Yemen hükümetini temsil eden heyetten bir kaynak, RCC başkanlığında Husiler ile Hudeyde'den kısmen çekilme konusunda anlaşmaya varıldığına işaret ederek, ancak heyetin anlaşmayı nihai olarak kabul etmediğini, konuyu Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ileteceklerini belirtti.

Ön anlaşmayı şartlı olarak kabul ettiklerini, bazı şartlar öne sürdüklerini aktaran kaynak, anlaşmanın paket olarak kabul edilmesini, Husilerden önce olduğu gibi kentte yerel idarenin yönetimi devralmasını, yerel polis ve güvenlik gücünün görevini yeniden üstlenmesini şart koştuklarını ifade etti.

Kaynak ayrıca anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirilmesini, ancak tüm bunların öncesinde Husilerin anlaşmanın tamamını kabul etmesini şart koştuklarını kaydederek, çünkü Husilerin anlaşmada yalnızca kendi taleplerinin uygulanmasını istediğini aktardı.

RCC Başkanı Michael Anker Lollesgaard liderliğinde yürütülen görüşmeler sonucu Yemen hükümeti ile Husilerin, iki tarafın güçlerinin de Hudeyde kentindeki bazı çatışma noktalarından ve limanlardan çekilme konusunda anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden dün yapılan açıklamada, Yemenli tarafların Stockholm'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hudeyde'de dördüncü kez bir araya geldiği ve kentteki askeri güçlerini yeniden konuşlandırma konusunda önemli ilerleme kaydettiği bildirilmişti.

Uzun ve yapıcı görüşmelerin ardından tarafların güçlerini karşılıklı olarak yeniden konuşlandırma ve Hudeyde'den çekilme konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edilmişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.