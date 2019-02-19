Yemen hükümetinden Hudeyde konusunda şartlı anlaşma

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Husiler ile Hudeyde'de çatışma noktalarından ve limanlardan çekilme konusundaki ön anlaşmayı "şartlı" olarak kabul etti.

BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nde (RCC) Yemen hükümetini temsil eden heyetten bir kaynak, RCC başkanlığında Husiler ile Hudeyde'den kısmen çekilme konusunda anlaşmaya varıldığına işaret ederek, ancak heyetin anlaşmayı nihai olarak kabul etmediğini, konuyu Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ileteceklerini belirtti.

Ön anlaşmayı şartlı olarak kabul ettiklerini, bazı şartlar öne sürdüklerini aktaran kaynak, anlaşmanın paket olarak kabul edilmesini, Husilerden önce olduğu gibi kentte yerel idarenin yönetimi devralmasını, yerel polis ve güvenlik gücünün görevini yeniden üstlenmesini şart koştuklarını ifade etti.

Kaynak ayrıca anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirilmesini, ancak tüm bunların öncesinde Husilerin anlaşmanın tamamını kabul etmesini şart koştuklarını kaydederek, çünkü Husilerin anlaşmada yalnızca kendi taleplerinin uygulanmasını istediğini aktardı.