ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri İbb kentinde insani yardım yüklü 28 tırı alıkoymakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Yerel Yönetim Bakanı ve Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Abdurrakıb Fetih, Husilerin, kontrolleri altında bulunan İbb kentinin girişinde insani yardım taşıyan 28 tırı alıkoyduğunu iddia etti.

Tırların, Hudeyde, Hacce, Sada, Taiz, Rime'ye götürülecek insani yardımları taşıdığını ve 13 tırın Aden'den gittiğini belirten Fetih, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande'ye tırların bırakılması için acilen harekete geçme ve baskı yapma çağrısında bulundu.

Fetih, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'tan da bu tür eylemleri kınamasını ve olayla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne rapor sunmasını istedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

