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Yemen hükümetinden Husilere "hac engeli" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden Husilere "hac engeli" suçlaması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri, kontrol ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlarının hacca gitmelerini engellemekle suçladı.

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Husilere, kontrol ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlarının hac için seyahat etmelerini engelleme suçlamasında bulundu.

Asker, "Husiler, kontrol ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşların hacca gitmelerine engel olmakla beraber pasaport ve kimliklerine de el koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Asker, tüm insan hakları örgütlerine "utanç verici" olarak nitelendirdiği Husilerin bu davranışını kınamaları çağrısında bulunarak, bu durumun insanların dini ibadetlerini yerine getirmesi hakkına aykırı olduğunu kaydetti.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hac Husiler Yemen

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