Yemen hükümetinden Husilere uyarı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri, Kızıldeniz'in güneyinde yer alan Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki uluslararası deniz ticaretini hedef almamaları için uyardı.
Hükümet Sözcüsü Racih Badi yaptığı açıklamada, "Husiler, verdikleri kayıplar neticesinde terör planlarını uygulamaya başladılar. Husiler, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 1 milyon varilden fazla ham petrol yüklü 'Safir' gemisiyle nakliye hatlarını hedef alma niyetinde." dedi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait ortak kuvvetler komutanlığının, Yemen ulusal ordusunun Hudeyde'deki ilerleyişini desteklediğini vurgulayan Badi, kent ile limanlarının kurtarılmasının, gerekli yardım malzemelerinin akışı ve halkın sıkıntılarının giderilmesi için insani ve askeri bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.
Badi, Hudeyde ve diğer tüm kentlerde altyapıya ve ekonominin çökertilmesine yönelik işlenmesi planlanan terör eylemlerinden ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesinden Husileri sorumlu tuttu.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.
Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.
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