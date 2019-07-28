HABER

Yemen hükümetinden Husilerin "zorunlu askerlik" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 00:48 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden Husilerin "zorunlu askerlik" kararına tepki

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husilerin kontrolündeki bölgelerde 18 yaşına gelen erkeklerin zorunlu askerlik hizmetine alınması kararını "tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Yemen haber ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, Husilerin, Sana'da 18 yaşına gelen erkeklerin zorunlu askerlik hizmetine alınması yönündeki yasa tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bu kararın tehlikeli bir adım olduğunu ifade eden İryani, Husilerin bu şekilde, kontrol altına alınmaları kolay olan cahil bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Uluslararası toplumun Husilerin uygulamalarına sessiz kalmasını eleştiren İryani, tüm öğretmenler ile öğrencileri, meşru olmayan bir yönetimin aldığı bu karara uymamaya çağırdı.

Sana'daki Husi hükümeti çarşamba günü 18 yaşına gelen tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik hizmetine alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Müjdeyi Bakan Soylu verdi! 3 bin kadın personel alınacak!Müjdeyi Bakan Soylu verdi! 3 bin kadın personel alınacak!
Devrekliler, Edip Akbayram konseri ile coştuDevrekliler, Edip Akbayram konseri ile coştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdeyi Bakan Soylu verdi! 3 bin kadın personel alınacak!

Müjdeyi Bakan Soylu verdi! 3 bin kadın personel alınacak!

AK Parti'li başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

Bir telefonla 104 bin lira!

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.