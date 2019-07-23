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Yemen hükümetinden UNICEF'e suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 04:57 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden UNICEF'e suçlama

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nu (UNICEF), çocukların savaş cephelerinde silah altına alınması amacıyla oluşturulduğunu öne sürdüğü Husilere ait yaz eğitim merkezlerini finanse etmekle suçladı.

Yemen hükümetine bağlı "26sepnews" sitesinde yer alan haberde, Husilerin başkent Sana ile kontrolleri altındaki diğer bölgelerde toplumu mezhep temelinde bölmeyi ve çocukları savaş cephelerine çekmeyi hedefleyen merkezler kurduğu ileri sürüldü.

Haberde, UNICEF, Husilerin kontrolündeki Eğitim Bakanlığına bağlı Küresel Eğitim Ortaklığı Örgütü kanalıyla söz konusu merkezlerin tüm masraflarını karşılamak ve çalışanlarının maaşlarını ödemekle suçlandı.

Husiler, temmuz ayı başında kontrolleri altındaki bölgelerde 250 bin öğrenciye yönelik 2 bini aşkın yaz eğitim merkezi kurulduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
UNICEF Yemen

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