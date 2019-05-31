Yemen hükümetinin BM Özel Temsilcisi Griffith'e tepkisi

BM Özel Temsilcisi Griffiths, Stockholm Anlaşması uyarınca Husilerin; Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekildiğini ifade ederken Yemen hükümeti, Husileri Stockholm Anlaşması'nı ihlal ederek söz konusu limanları Husilere ait militanlara teslim etmekle itham ediyor. Yemen hükümeti, ayrıca Griffith'i, uhdesine aldığı görevinde yetersiz olduğu ve bu görev sırasında sadece profesyonel kazanım elde etmeyi amaçlamakla suçluyor.

Hudeyde ili ve limanlarında yeniden yerleşimin öncelikli maddeleri arasında yer aldığı mutabakatın, Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'de Aralık 2018'de BM himayesinde imzalanmasından bu yana yürürlüğe geçmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Tarafların anlaşma maddelerini yorumlamada yaşadığı anlaşmazlık varılan mutabakatın uygulama aşamasına geçmesini erteliyor.

Yemen hükümetine bağlı saha kuvvetleri komutanlarından Abdu Hazım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'deki limanlardan çekildiği ifade edilen Husilerin, yerlerini sahil güvenliğe ait üniformalar giyen Husilere bıraktığını savundu.

"Griffiths, sahadaki durumu değiştirmek istiyor ancak görevinde yetersiz biri. BM temsilcisi, bölgedeki görevi sırasında mesleki tecrübe edinmek istiyor." diyen Hazım, Griffiths, ne Stockholm Anlaşması'nın uygulanması ne de çatışmaların sonlandırılması konusunda şu ana kadar başarılı olduğunu dile getirdi.

Hazım, Kızıldeniz kıyısında, Husilerin kontrolü altında, güney ve doğudan da hükümet güçler tarafından çevrelenmiş Hudeyde ili ve çevresindeki çatışmaların hala devam ettiğine dikkati çekti. Komutan Hazım, Husilerin son iki günde bölgeyi hedef aldığı saldırılarda 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir ailenin tüm fertlerinin yaralandığını aktardı.

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Öte yandan Stockholm Anlaşması'na göre Husilerin çekileceği Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarının gelirlerinin müzakere edildiği Amman'daki toplantılarda makul bir neticeye varılamadı.