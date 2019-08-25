Yemen hükümetinin Şebve'de ilerleyişi devam ediyor

ŞEBVE (AA) - Yemen'de hükümete bağlı güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilindeki ilerleyişi devam ederken, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, bölgeye takviye güç gönderdi.

Hükümete bağlı yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre hükümete bağlı güçler, bölgede devam eden çatışmalar çerçevesinde Şebve ilinin merkezi Atak ilçesinin güney girişi olarak bilinen El-Akef bölgesinde denetimi sağladı.

Bölgede çeşitli noktalarda da kontrolü ele geçiren hükümet güçleri, Hamr bölgesine doğru ilerledi.

Aynı kaynak Güney Geçiş Konseyi'nin de Şebve'deki çatışmalara katılmaları için ülkenin güneyindeki Aden kentinden bölgeye takviye güç gönderdiğini aktardı.

Perşembe akşamı, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar cuma sabahı durmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi kentin merkezi Atak ilçesine müdahalesindeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.