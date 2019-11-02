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Yemen hükümetiyle Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanacak Riyad Anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 20:55 | Son Güncelleme

Yemen Enformasyon Bakanı'nın danışmanı Muhtar er-Rahbi, 5 Kasım'da düzenlenmesi planlanan imza törenine, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın katılacak olmasına tepki gösterdi

ADEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı'nın danışmanı Muhtar er-Rahbi, hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanacak Riyad Anlaşması için 5 Kasım'da düzenlenmesi planlanan törene, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın katılacak olmasını eleştirdi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Rahbi, bin Zayid'in imza törenine katılacak olmasına, "Bin Zayid, Yemen'e gerçekleştirilen saldırılar sonrası nasıl el sıkışacak?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rahbi, "Krizin bir tarafı olan BAE, nasıl oldu da arabulucuya dönüştü?" değerlendirmesinde bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün, hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasındaki Riyad Anlaşması'nın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in himayesinde, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda, başkent Riyad'da 5 Kasım Salı günü resmen imzalanacağını duyurdu.

Kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma, "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkilileriyle devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen Diyalog Konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeler içeriyor.

Anlaşmaya göre tüm askeri oluşumlar, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılacak. Anlaşmanın askeri ve güvenlik maddelerinin yürürlüğe girmesinden 45 gün sonra, Güney Geçiş Konseyi ile güneydeki diğer güçlerin de içinde yer aldığı teknokrat hükümeti kurulacak.

- Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez, ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konseyin, kendi kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin, geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Geçiş Konseyi Riyad Suudi Arabistan

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