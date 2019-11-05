Yemen Hükümetiyle Güneyli Ayrılıkçılar Arasında Anlaşma İmzalandı

Yemen’deki Suudi Arabistan destekli hükümetle ülkenin güneyindeki ayrılıkçı grup arasında, güç kavgasının sonlandırılması yönünde anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan veliaht prensi, anlaşmanın daha geniş kapsamlı bir çözüm için önemli bir adım olduğu görüşünü savunurken, Birleşmiş Milletler ve ABD'den de anlaşmaya yönelik olumlu mesajlar geldi.

Suudi Arabistan’ın Yemen elçisi, bir aydan fazla süre boyunca devam eden görüşmelerin ardından varılan anlaşma sonucunda Güney Geçiş Konseyi’nin artık hükümetteki yeni kabinenin bir parçası olacağını ve güneydeki tüm silahlı güçlerin hükümetin kontrolu altına geçeceğini aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Riyad’daki törende açıklama yaparak, “Allah’ın izniyle bu anlaşma siyasi bir çözüme varılıp savaşın sonlandırılması için Yemen’deki tarafların daha kapsamlı görüşmelerinin önünü açacak” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmayla ilgili olumlu görüş bildirerek Twitter hesabından, “Çok iyi bir başlangıç! Lütfen, nihai bir anlaşmaya ulaşmak için hep birlikte sıkı çalışalım” mesajını verdi.