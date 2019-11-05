Yemen Hükümetiyle Güneyli Ayrılıkçılar Arasında Anlaşma İmzalandı

Yemen’deki Suudi Arabistan destekli hükümetle ülkenin güneyindeki ayrılıkçı grup arasında, güç kavgasının sonlandırılması yönünde anlaşma imzalandı.
Suudi Arabistan veliaht prensi, anlaşmanın daha geniş kapsamlı bir çözüm için önemli bir adım olduğu görüşünü savunurken, Birleşmiş Milletler ve ABD'den de anlaşmaya yönelik olumlu mesajlar geldi.
Suudi Arabistan’ın Yemen elçisi, bir aydan fazla süre boyunca devam eden görüşmelerin ardından varılan anlaşma sonucunda Güney Geçiş Konseyi’nin artık hükümetteki yeni kabinenin bir parçası olacağını ve güneydeki tüm silahlı güçlerin hükümetin kontrolu altına geçeceğini aktardı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Riyad’daki törende açıklama yaparak, “Allah’ın izniyle bu anlaşma siyasi bir çözüme varılıp savaşın sonlandırılması için Yemen’deki tarafların daha kapsamlı görüşmelerinin önünü açacak” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmayla ilgili olumlu görüş bildirerek Twitter hesabından, “Çok iyi bir başlangıç! Lütfen, nihai bir anlaşmaya ulaşmak için hep birlikte sıkı çalışalım” mesajını verdi.
Birleşmiş Milletler temsilcisi Martin Griffiths de Riyad Anlaşması adıyla imzalanan anlaşmanın barışa yönelik çalışmalar açısından önemli bir adım olduğunu söyledi ve “Yemen’in güneyindeki paydaşların sözlerine kulak verilmesi, ülkede barışın sağlanması adına verilen siyasi mücadelesi için önemli” ifadelerini kullandı.
Yemen’deki hükümet karşıtı, İran yanlısı Şii grup Husilere karşı koalisyon güçlerinin daha etkili bir mücadele vermesini sağlayabilmek adına Riyad yönetimi güneydeki ayrılıkçı grupla uzlaşma yollarını bir süredir deniyordu.
Ülkenin başkenti Sana ve diğer büyük kentlerde kontrolu ele geçiren Husilere karşı 2015 yılında oluşturulan Sünni Müslüman ittifakında Suudi Arabistan’ın yanında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) güneydeki ayrılıkçı grubun başlıca destekçilerinden.
Güneyde özerk yönetim ve Yemen’in yönetiminde söz sahibi olmayı talep eden Güney Geçiş Konseyi Ağustos ayında Aden’in geçici temsiliyetini üstlenmiş, gücünü daha da güneye yayabilmeyi denemişti.
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