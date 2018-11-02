Yemen için barış görüşmeleri başlatılıyor

ABD, başta Suudi Arabistan olmak üzere taraflara saldırılarını sonlandırma çağrısını yineledi.ABD, üç yılı aşkın süredir iç savaşın sürdüğü ve büyük bir insani felaketin yaşandığı Yemen'de barış görüşmelerinin başlatılmasını istiyor. 30 gün içinde ateşkesin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan ABD hükümeti, başta Suudi Arabistan olmak üzere çatışan taraflar üzerindeki baskı da artırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Çatışmaların sonlandırılmasının zamanı geldi" ifadesini kullandı. Pompeo, bu ay içerisinde barış görüşmelerine başlanacağını açıkladı. Yemen'de barış görüşmeleri için daha önce başlatılan girişimler sonuçsuz kalmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru düzenlenen hava saldırılarının sonlandırılmasını gerektiğini belirtti.

Ancak Pompeo, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de sivillerin bulunduğu bölgeleri vurmaya da bir son vermesi gerektiğini belirtti. Bakan, bu ay içerisinde başlatılacağını duyurduğu barış görüşmelerinin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile yürütüleceğini de sözlerine ekledi.