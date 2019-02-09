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"Yemen için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "Zulüm karşında sessiz kalmak, insanlığa yakışmaz. Bizler, Yemen için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Zulüm karşında sessiz kalmak, insanlığa yakışmaz. Bizler, Yemen için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Sancaktepe Temsilciliğince, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Yemen'e destek toplantısı düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada Yemen'de yaşanan insani drama dikkat çekerek, Yemen'in 22 milyonluk nüfusunun üçte ikisinin temel insani ihtiyaçlar noktasında yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Yıldırım, Yemen'de 10 milyon kişinin sağlık hizmetlerine erişiminin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde yaşadığına işaret ederek, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklamalarına göre, dünyanın en büyük kolera vakasının şu an Yemen'de yaşandığını ve her 10 dakikada bir çocuğun, iç savaş ve hastalık nedeniyle can verdiğini kaydetti.

Yemen'deki büyük krize dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Bülent Yıldırım, "Zulüm karşında sessiz kalmak, insanlığa yakışmaz. Bizler, Yemen için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz ve siz bağışçılarımız sayesinde Allah'ın izni ile daha da çok insana yardımcı olacağız." diye konuştu.

Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı da vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini belirten Yıldırım, dünya üzerinde yaşanan zulümlerin son bulması temennisinde bulundu.

Programa, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir'in yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı istanbul Yemen yardım

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