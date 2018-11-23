"Yemen için ses ver Türkiye" kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği'nce başlatılan "Yemen için ses ver Türkiye" kampanyasına destekler devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, açlık, salgın hastalıklar ve savaştan ölümlerin yaşandığı Yemen'de Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu yardım kampanyasına Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD) de destek verdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve SİYAD Başkanı Mehmet Kuru yardım kampanyası için protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuru, bu önemli kampanyayla, unutulan Yemen halkının yaşadığı trajedinin Türkiye'nin gündemine getirildiğini belirtti.

Kuru, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için tüm güçleriyle bölgeye yardım ulaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

Özdal ise Yemen'de savaş ve açlığın hüküm sürdüğünü, bu duruma kayıtsız kalmamak adına "Yemen için ses ver Türkiye" çağrısında bulunduklarını aktardı.

Bunun için ülke genelinde sergi, kermes ve konferanslarla kampanya için destek topladıklarını belirten Özdal, "Yemen halkının ihtiyacı olan gıda, hijyen paketleri, tıbbi malzemeler ve içilebilir temiz su yardımlarını bölgeye ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kampanyaya destek olmak isteyenler www.sadakatasi.org.tr adresinden bağış yapabiliyor.

