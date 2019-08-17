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Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki faaliyetlerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 22:54 | Son Güncelleme

Aden'deki İçişleri Bakanlığı, göç, pasaport ve sivil işler ofisinde sonraki emre kadar çalışmalar askıya alındı

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin meşru yönetime karşı gerçekleştirdiği "darbe" nedeniyle Aden'deki İçişleri Bakanlığı ile göç, pasaport ve sivil işler ofislerinde çalışmalar askıya alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların askıya alınması kararının İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri tarafından verildiği, kararın bugünden itibaren yürürlüğe konacağı ve sonraki emre kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, kararın alındığı tarihten sonra yapılacak tüm işlemlerin illegal kabul edileceği ve bu işlemleri yapanların cezalandırılacağı kaydedildi.

Devlet kurumları ile kışlaların yeniden meşru hükümetin kontrolüne geçmesinden sonra Aden'de çalışmaya başlanılacağı duyuruldu.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını ele geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Geçiş Konseyi Yemen

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