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Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Yemen ordusuna katılan ülkenin ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee, Yemen ordusu ile Husi milisleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Husi medyası, Yemen ordusuna katılan Yemen’in ünlü futbolcularından Mohammed al-Wadee’nin Husi militanları ile Yemenli askerler arasında Hudeyde kentinde meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

KULÜBÜ DOĞRULADI

Açıklamada Yemen’deki Amran kulübünün kaptanı olan Wadee’nin kentin Batı Yakası cephesinde yaşanan bir çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mohammed al-Wadee Yemen Husi milisleri

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