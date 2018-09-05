Yemen konulu Cenevre istişare toplantıları

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak Yemen konulu istişare toplantılarıyla ilgili olarak "Barış sürecini yeniden aktif hale getirmeye ve taraflar arasında güven artırıcı önlemlere odaklanacağız." dedi. Özel Temsilci Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, şubat ayında başladığı görevinde Yemen sorununa çözüm bulmak için zamana karşı yarıştığını belirtti. Cenevre'de yarın başlayacak toplantılar için özellikle "müzakere" yerine "istişare" kelimesini seçtiğini vurgulayan Griffiths, "İstişarelere Yemen hükümeti ve Husileri (Şii Ensarullah Hareketi) davet ettim. Yemen'de bir süreç başladı. Bu yeni bir sayfanın açılması için fırsat. Bu bir süreç. Her iki tarafında sorunlarını anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Griffiths, Kuveyt'te yapılan en son Yemen görüşmelerinin ardından 2 yıl geçtiğine işaret ederek istişarelere katılacak her iki tarafın da heyetlerinin şekillendiğini, son halini aldığını ve bunu başarmak için çok sıkı çalıştıklarını anlattı.

Teknik uzmanlık ve profesyonel liyakat temelinde Yemenli kadın grupları da istişarelere davet ettiğini belirten Griffiths, süreç boyuncu bu grupların kendisine yardımcı olacağını aktardı. Griffiths, taraflarla yapacağı görüşmelerde barış sürecini yeniden aktif hale getirmeye ve güven artırıcı önlemlere odaklanacaklarını, Yemen'in geleceğini diğer ülkeler yerine yine Yemenlilerin belirleyeceğini vurguladı. - "Taraflar buraya geldikleri için tebrik edilmeli" İstişarelerde en önemli önceliklerinden birinin de Yemen'deki mahkumların serbest bırakılması olduğunun altını çizen Griffiths, bunun ancak her iki tarafın iradesi ve anlaşmasıyla gerçekleşebileceğini dile getirdi. BM Özel Temsilcisi, istişare toplantılarının formatına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "Burada istişarelerden bahsediyoruz. Bu esnek bir iş. Her iki tarafla da aynı odada görüşmeyi umut ediyorum. Bunu göreceğiz. Bunu yapmak zorunda değiller ama yapabilirler. Taraflar buraya geldikleri için tebrik edilmeli. BM'nin tebrik edilmesi gerektiğini sanmıyorum. Bu çok kolay değil. Çünkü sıcak bir savaş var ve pek çok kötü hadiseler oldu. Dolayısıyla aynı masada rakibinizle konuşmak için çok büyük cesaret ve güven gerekiyor."