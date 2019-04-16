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Yemen meclisinden 4 yıl sonra bütçe onayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 23:53 | Son Güncelleme

İç savaş nedeniyle 2015'ten bu yana ilk kez toplanabilen Yemen meclisinde 2019 bütçesi karara bağlandı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'de iç savaşın patlak verdiği 2015'ten bu yana ilk kez düzenlenen olağanüstü meclis oturumunda 2019 bütçesi onaylandı.

Hadramevt vilayetinin ikinci büyük kenti Seyun'da gerçekleştirilen olağanüstü oturumda 4 yıl aradan sonra ilk defa bütçe görüşülerek karara bağlandı.

Bütçeye onay verilmesinin ardından oturum sonlandırıldı.

- Meclisten hükümete işlerin Aden'den yürütülmesi tavsiyesi

Meclis, kapanış bildirgesinde hükümete, harcamaları azaltması, imkanlarını devletin tekrar güçlendirilmesine kanalize etmesi, darbeyi bir kriz hükümeti ile sonlandırması ve Hudeyde konusundaki İsveç Anlaşması uygulamaya geçirilmeden yeni istişare yapmaması tavsiyelerinde bulundu.

Meclis ayrıca, hükümete petrol ve doğal gaz ihracatını genişletme, limanları ve havaalanlarını işletme ve hükümetin bütün bakanları ile geçici başkent Aden'e dönerek işlerini yürütmesini tavsiye etti.

Yemen'de 2003 yılında 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Meclis Başkanı Yahya er-Rai, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan Husileri destekleyen meclis üyeleriyle zaman zaman oturum düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçen hafta meclisin Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemesini öngören bir kararname yayımlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına bağlı çok sayıda askeri birlik, güvenlik için Seyun kentine gitmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
meclis Yemen

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