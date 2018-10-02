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Yemen Merkez Bankası’na Suudi Arabistan Desteği

02.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Bağışın, iç savaşın yaşandığı Yemen’de ekonominin istikrara kavuşmasına ve yerel para biriminin güçlenmesine yardım edeceği belirtildi

Yemen Merkez Bankası’na Suudi Arabistan Desteği

Yemen’de ulusal para biriminin dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından Suudi Arabistan, Yemen Merkez Bankası’na 200 milyon dolar nakit desteği sağlama kararı aldı.

Devlete ait Suudi Basın Ajansı tarafından yapılan açıklamada bağışın, iç savaşın yaşandığı Yemen’de ekonominin istikrara kavuşmasına ve yerel para biriminin güçlenmesine yardım edeceği belirtildi.

Yemen’de iç savaş öncesinde 1 dolar 215 riyalden işlem görürken Pazartesi günü riyal 700-800 dolardan işlem görmeye başladı.

Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri Şii Husi isyancılarına karşı Yemen’in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekliyor. Hükümet ülkenin Merkez Bankası’nın da yer aldığı güneyini kontrol ederken Husiler kuzeyini kontrol ediyor.

Çatışmalar 10 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu ve Yemen’in 29 milyonluk nüfusunu kıtlığın eşiğine getirdi.

Ülkede 8 milyon 400 bin kişi gıda sıkıntısı yaşıyor. BM İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi geçen ay riyaldeki düşüşün devam etmesi halinde bu sayıya 3 milyon 500 bin kişinin daha ekleneceği uyarısında bulunmuştu. Bu kişilerin 2 milyondan fazlasının kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Yemen’in başkenti Sanaa’da Salı günü marketler kapandı, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Döviz bürolarının çoğu da kapılarını kapattı.

Doların değeri bölgeden bölgeye değiştiği için Yemenliler sosyal medya üzerinden kendi bölgelerindeki değerleri paylaştı ve hükümetin krizle ilgili önlem almamasını eleştirdi.

Ülkenin güneyinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında yollar kapatıldı, lastikler yakıldı ve sürgündeki Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye hükümeti feshetmesi çağrısı yapıldı.

Yemen’de iç savaşın patlak verdiği 2015’in ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon hava, kara ve denizden ülkeye ambargo uygulamaya başladı. Yemen’in yıllık gelirinin yüzde 70’ine denk gelen petrol üretimi ve ihracatı böylece sona ermiş oldu. Ambargo ithal ürünlerin fiyatlarının da artmasına neden oldu. Yemen’de gıda ve yakıtın yüzde 90’ı dışarıdan temin ediliyor.

2016 yılında Hadi’nin hükümeti Merkez Bankası’nı Husiler’in kontrolündeki başkent Sana’dan Aden’e taşıdı. Ancak ülkenin işler konumdaki tek kurumunun bölünmesi bankacılık operasyonlarının durmasına ve bir milyondan fazla kamu çalışanının gelirinin düzensiz hale gelmesine neden oldu.

Suudi Arabistan daha önce de Yemen Merkez Bankası’na 2 milyar dolar yatırmış, buğday gibi temel gıda maddelerinin ithal edilmesine yardım etmişti.

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