Yemen ordusu Beyda'yı kurtarmak için operasyon başlattı

MARİB (AA) - Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetini Husilerden kurtarmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Beyda Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arif el-Umri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Beyda'yı kurtarma operasyonunu vilayetin kuzeyinde yer alan Marib'den başlattığını söyledi.

Operasyona çeşitli tugaylardan birliklerin katıldığını ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların destek verdiğini aktaran Umri, operasyonun başlamasıyla ordunun zafer kazandığını ifade etti, ancak daha fazla bilgi vermedi.

Yemen'de kuzey ve güney illerini birbirine bağlaması ve 8 kente komşu olması nedeniyle önemli bir konumda bulunan Beyda, Şubat 2015'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.

