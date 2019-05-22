Yemen ordusu Dali'de bazı bölgeleri geri aldı

ADEN (AA) - Yemen'de ordu güçleri Dali kentinin kuzeyinde bazı stratejik noktaları ele geçirdi.

Yemen ordusu Dördüncü Askeri Bölge sözcüsü Yüzbaşı Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Humra bölgesiyle Allale üssü ve Kutuba ilçesinin kuzeyindeki Vaal dağlarını ele geçirdiğini söyledi.

Bölgenin ele geçirilmesi ile Kutuba ilçesinin saldırılardan korunması ve Allale üssünün daha fazla ilerleme için toplanma noktası olarak kullanılabilmesi gibi avantajların elde edildiği belirtiliyor.

Yemen ordusu cuma günü Kutuba ilçesini Husilerden geri aldığını duyurmuştu.

